Суд обязал «УкрРосБуд» вернуть земельный участок на Оболони

Хозяйственный суд г. Киев удовлетворил иск прокуратуры Оболонского района Киева и обязал ООО «УкрРосБуд» вернуть в коммунальную собственность земельный участок в Оболонском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Оболонского района города Киев, Киевсоветом в июне 2010 года был заключен с ООО «УкрРосБуд» договор аренды 0,6 га земли на пересечении улиц Маршала Тимошенко и Маршала Малиновского в Оболонском районе для строительства и эксплуатации жилого дома с подземным паркингом.

Прокурорской проверкой установлено, что ООО «УкрРосБуд» лишь несколько месяцев платило арендную плату.

В дальнейшем, с декабря 2010 года, общество перестало платить за пользование земельным участком, по информации Оболонской налоговой инспекции, задолженность на сегодня уже составляет 118 тыс. грн.

По законодательству, систематическая неуплата земельного налога или арендной платы является основанием прекращения права пользования земельным участком.

По решению Хозяйственного суда г. Киев, договор аренды земли разорван и ООО «УкрРосБуд» обязано вернуть земельный участок в коммунальную собственность.