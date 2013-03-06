Стоимость земли в пригороде Киева в феврале выросла на 0,32%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в феврале 2013 г. выросла на 0,32%, или 10 долл., – до 3 148 долл. за сотку, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Фастовский район со средним показателем 1 040 долл./сотка, самым дорогим – Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 4 772 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Вышгородском районе - на 0,89% (26 долл.) - до 2 941 долл./сотка, Макаровском - на 2,41% (41 долл.) - до 1 745 долл./сотка, Киево-Святошинском районе - на 0,46% (22 долл.) - до 4 772 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком районе - на 1,22% (13 долл.) - до 1 076 долл./сотка, Обуховском районе - на 1,09% (45 долл.) - до 4 157 долл./сотка.

При этом стоимость земельных участков снизилась в Броварском районе - на 0,85% (21 долл.) - до 2 461 долл./сотка, Васильковском - на 0,42% (8 долл.) - до 1 901 долл./сотка, Бородянском - на 0,45% (7 долл.) - до 1 540 долл./сотка, Бориспольском - на 0,30% (10 долл.) - до 3 335 долл./сотка, Фастовском - на 0,29% (3 долл.) - до 1 040 долл./сотка, Белоцерковском - на 0,44% (5 долл.) - до 1 122 долл./сотка, Барышевском - на 0,74% (8 долл.) - до 1 074 долл./сотка, Кагарлыкском - на 0,83% (12 долл.) - до 1 434 долл./сотка, Иванковском - на 0,36% (4 долл.) - до 1 120 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в 2012 году снизилась на 4,54% (на 149 долл.) – до 3 132 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.