«Киевгорстрой» закончил 2012 год с прибылью 144,7 млн грн

Холдинговая компания «Киевгорстрой», один из крупнейших столичных застройщиков, в 2012 году увеличила чистую прибыль на 6,25% по сравнению с 2011 годом - до 144,655 млн грн.

Об этом компания сообщает в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно отчету, в прошлом году активы компании выросли на 13,8% по сравнению с 2011 годом - до 4,2 млрд грн, основные средства выросли на 0,1% - до 106,278 млн грн, долгосрочные финансовые инвестиции сократились в 3,6 раза — до 9,563 млн грн, суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 80,8% - до 573,026 млн грн.

При этом собственный капитал «Киевгорстроя» в 2012 году вырос на 5,7% - до 549,324 млн грн, долгосрочные обязательства сократились в 2,4 раза — до 70,334 млн грн.

Численность работников в 2012 году сократилась на 7 человек — до 320 сотрудников.

Уставный капитал «Киевгорстроя» не изменился и составляет 16,535 млн грн.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26% до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2012 году компания ввела в эксплуатацию 240 тыс. кв. м жилья в Киеве и Киевской области.

«Киевгорстрой» в 2012 году увеличил объем привлеченных инвестиций на 69,2% по сравнению с 2011 годом - до 2,2 млрд грн.

Прибыль ХК "Киевгорстрой" в 2011 году составила 136 млн 142 тыс. грн.

В 2010 году прибыль "Киевгорстроя" составила 167 млн. 832 тыс. грн, что в 14,2 раза больше, чем в 2009 году, когда прибыль ХК составила 11 млн 816 тыс. грн.