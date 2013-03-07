Стоимость коттеджей под Киевом в феврале выросла на 0,49% – до 1017 долл./кв. м

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе в феврале 2013 года выросла на 0,49% (5 долл.) – до 1017 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 1,17% (15 долл.) – до 1 302 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 287 долл./кв. м, самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 551 долл./кв. м.

По данным компании, в прошлом году рост стоимости коттеджей зафиксирован в Обуховском районе - на 0,39% (6 долл.) - до 1 551 долл./кв. м, Киево-Святошинском - на 0,41% (6 долл.) - до 1 473 долл./кв.м, Бориспольском - на 0,50% (6 долл.) - до 1 207 долл./кв. м, Васильковском - на 0,59% (6 долл.) - до 1 028 долл./кв. м, Макаровском - на 0,32% (3 долл.) - до 952 долл./кв. м, Броварском - на 0,85% (8 долл.) - до 945 долл./кв. м, Вышгородском - на 0,45% (4 долл.) - до 898 долл./кв. м, Бородянском — на 0,49% (4 долл.) - до 820 долл./кв. м, Кагарлыкском - на 0,29% (2 долл.) - до 691 долл./кв. м, Фастовском - на 1,25% (8 долл.) - до 650 долл./кв. м, Белоцерковском районе — на 0,91% (5 долл.) - до 557 долл./кв. м, Мироновском — на 0,78% (4 долл.) - до 514 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком - на 0,39% (2 долл.) - до 510 долл./кв. м, Барышевском - на 0,65% (3 долл.) - до 467 долл./кв. м, Богуславском - на 0,47% (2 долл.) - до 428 долл./кв. м, Яготинском - на 1,46% (6 долл.) - 418 долл./кв. м, Таращанском - на 0,29% (1 долл.) - до 351 долл./кв. м, Иванковском — на 1,09% (4 долл.) - до 372 долл./кв. м, Ракитнянском районе - на 0,84% (3 долл.) - до 360 долл./кв. м, Сквирском— на 0,35% (1 долл.) - до 287 долл./кв. м, Згуровском районе — на 0,29% (1 долл.) - до 341 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе в 2012 году выросла на 4,24% (41 долл.) – до 1007 долл. за 1 кв. м.