Более половины желающих арендовать жилье в Киеве в феврале готовы были платить до 600 долл. в месяц

52,4% потенциальных съемщиков жилья в Киеве в феврале 2013 года были готовы заплатить за аренду до 600 долл. в месяц. Об этом говорится в исследовании портала поиска недвижимости Address.ua, переданном УНИАН.

Согласно исследованию, в феврале 400-600 долл. в месяц за аренду жилья в Киеве готовы были платить 28,8% посетителей портала, 200-400 долл. в месяц — 23,6%. При этом 14,8% посетителей искали квартиры для аренды стоимостью выше 700 долл. в месяц.

В прошлом месяце 69,5% искали квартиры для аренды, а 8,4% интересовались жилыми домами.

Наиболее привлекательными для арендаторов жилья стали Днепровский, Голосеевский и Шевченковский районы. Наибольший спрос наблюдался на однокомнатные квартиры (60,3%).

По данным портала, 47,1% пользователей искали квартиры для покупки, 36% - жилые дома.

23,6% рассматривали возможность покупки жилья за 50-70 тыс. долл., 20,9% - за 40-60 тыс. долл., 18% - за 30-50 тыс. долл. В то же время жилой недвижимостью стоимостью выше 100 тыс. долл. интересовались 8,8% посетителей.

Потенциальных покупателей жилья интересовали Дарницкий, Шевченковский и Голосеевский районы. Предпочтение отдавали двухкомнатным (39,6%), однокомнатным (33,6%) и трехкомнатным (22,7%) квартирам. Основная часть покупателей готова приобрести квартиры площадью 30-50 кв. м (39,08%) и 50-80 кв. м (35,27%). Квартирами площадью 80-100 кв .м интересовались 15,63% потенциальных покупателей.

Справка УНИАН. Портал Address.ua является онлайновым информационным сервисом для покупки, продажи и аренды недвижимости в Украине. Портал стартовал в мае 2010 года после покупки TopRealty.org.ua. Среди инвесторов проекта: eVenture Capital Partners, Vivex Capital Group и профильный инвестор из Украины.