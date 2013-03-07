Проект «Киев-Сити» в марте будет презентован в Каннах

Киевская городская государственная администрация презентует проект «Киев-Сити» на крупнейшей международной выставке по недвижимости MIPIM, которая состоится в Каннах в марте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

«Киев-Сити» - составляющая часть национального проекта «Город будущего», включен в Государственный реестр национальных проектов. Для реализации проекта планируется привлечь иностранные инвестиции в объеме от 0,25 до 1,23 млрд. долларов.

Прежде всего, предполагается, что этот проект позволит разгрузить от транспорта центральную часть города. Кроме того, город заработает за счет продажи земли, и получит денежные средства на развитие инфраструктуры, которые составляют около 10% стоимости проекта. Сейчас это около 500 тыс. кв. м офисных, торговых и жилых помещений.

«Согласно проекту Генерального плана Киева до 2025 года, одна из острейших проблем развития города – это диспропорция между расселением и местом работы. На Левом берегу сегодня официально проживает 36,2% населения столицы, а рабочих мест лишь 19,7%. Как результат, ежедневные миграции киевлян к месту работы вызывают сверхнормативные нагрузки на мосты, магистрали и общественный транспорт. Строительство «Киев-Сити» на Осокорках-Северных позволит значительно снизить эти нагрузки, хотя мы хорошо понимаем, что вопрос нагрузки на транспорт требует дальнейшего анализа профильных специалистов», - сказал Р.Крамаренко.

Предполагается, что «Киев-Сити» позволит создать 30 тысяч рабочих мест.

MIPIM – ведущая европейская инвестиционная выставка коммерческого строительства, собирающая ежегодно более 17 тысяч ключевых игроков рынка недвижимости. В MIPIM также принимают участие представители власти, девелоперы, консультанты, архитекторы.

Как сообщал УНИАН, КГГА готовит проектную документацию для строительства международного делового района «Киев-Сити» в районе Княжьего затона. Начало строительства первой очереди запланировано на IV квартал 2014 года.

29 марта 2012 года председатель КГГА Александр Попов подписал шесть меморандумов о сотрудничестве и намерениях реализовать инвестиционные проекты в столице на общую сумму более 30 млрд грн. Серед них - меморандум с Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины о реализации проекта «Киев-Сити».