Суд взыскал с «Полтававодоканала» почти 7 млн грн долга в пользу «Полтаваоблэнерго»

Хозяйственный суд Полтавской области взыскал с коммунального предприятия Полтавского областного совета «Полтававодоканал» в пользу энергопоставляющей компании «Полтаваоблэнерго» 6,851 млн грн задолженности за электроэнергию.

Об этом сказано в решении суда от 6 марта.

Согласно решению, истец требовал взыскать с ответчика 7,338 млн грн., из них: 6,459 млн грн долга за активную электроэнергию (с 25 августа 2011 г. по 25 декабря 2012 г. включительно), а также пеню за несвоевременную оплату электроэнергии, 3% годовых от просроченной суммы за электроэнергию и др. платежи.

Ответчик признал исковые требования на 6,459 млн грн и сообщил о неверном исчисления истцом суммы пени. Ответчик выступил против взыскания инфляционных и годовых. Он также просил не взимать санкции, ссылаясь на затруднительное финансовое положение предприятия, заявив, что взыскание всей суммы долга с санкциями приведет к остановке предприятия, в связи с чем жители Полтавской области окажутся без водоснабжения и водоотвода.

Суд решил взыскать с "Полтававодоканала" в пользу "Полтаваоблэнерго" 6,459 млн грн долга за активную электроэнергию, а также около 0,4 млн грн пени и других платежей за несвоевременную оплату за электроэнергию.

Справка УНИАН. ПАО «Полтаваоблэнерго» владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии. Компания обслуживает 43,628 тыс. км электросетей, 10,137 тыс. подстанций. «Полтаваоблэнерго» обеспечивает энергоснабжение 746 тыс. потребителей. «Полтаваоблэнерго» в 2012 году по сравнению с 2011 годом удвоила чистую прибыль на 70,733 млн грн - до 140,759 млн грн.

ОКП «Полтававодоканал» обеспечивает водой жителей Полтавы и нескольких районов Полтавской области.