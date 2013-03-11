Украинцам не по карману снимать жилье в одиночку — эксперт

Жить на съемной квартире в одиночку – непозволительная роскошь для украинца, ведь, по данным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата по стране составляет 3000 грн, а месячная аренда однокомнатной квартиры обходится в 3053 грн, сообщают аналитики Slando.

За двухкомнатную квартиру придется заплатить уже 4203 грн, за трехкомнатную – 5411 грн.

Самые низкие цены на аренду жилья предлагают в Тернопольской области — менее 1400 грн за «гостинку». В 1500-1600 грн обойдется однокомнатная квартира на Закарпатье, в Ивано-Франковской области, а также в Кировоградской, Черниговской и Сумской областях. Жители этих регионов, по данным Госстата, получают порядка 2000-2400 грн в месяц.

По данным портала, дороже всего снимать квартиры в столичном регионе. Здесь за «гостинку» в среднем просят почти 4100 грн в месяц при средней зарплате 3180 грн в области и 4561 грн в Киеве.

От 2000 до 3000 грн просят владельцы за аренду однокомнатной квартиры в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. При этом средние зарплаты более 3000 грн зафиксированы только в Донецком и Днепропетровском регионах.

Только в Донецкой, Запорожской и Луганской областях зарабатывают на 1000 грн больше, чем в среднем будет обходиться аренда «гостинки». При этом аренда квартиры в Киевской и Одесской областях обойдется жителям дороже, чем в среднем здесь зарабатывают.