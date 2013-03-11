Минрегион предлагает формировать тарифы на тепло и воду по категориям потребителей

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает закрепить возможность формирования тарифов на тепло и воду по категориям потребителей.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров «О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды и Порядок формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод», обнародованном на сайте министерства.

Документом предлагается определить возможность формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, централизованное водоснабжение и водоотвод по трем категориям потребителей — населения, бюджетные учреждения, другие потребители.

Отдельно предлагается выделить предприятия сферы централизованного водоснабжения и водоотвода, которые получают воду, транспортируют и/или очищают сточные воды.

Как указывается в пояснительной записке, в Украине почти 60% предприятий водопроводно-канализационного хозяйства являются оптовыми потребителями питьевой воды и около 20% предприятий транспортируют сточные воды для очистки другим предприятиям. Такие предприятия необходимо выделить в отдельную категорию, поскольку установление единого тарифа для производителей в совокупности с ростом собственных затрат предприятий, которые получают воду, транспортируют и/или очищают сточные воды, приведет к существенному росту тарифов для конечных потребителей и увеличит разницу в размерах тарифов в пределах территории, поясняется в документе.

Предполагается, что тарифы для каждой категории потребителей формируются на основании экономически обоснованного распределения расходов, связанных с производством, транспортировкой, поставкой тепловой энергии и предоставлением услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой.

Согласно пояснительной записке, действующими порядками формирования тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги не предусмотрено, что тарифы могут формироваться по категориям потребителей. Следовательно, предприятия не имеют возможности распределять потребителей по категориям и, соответственно, распределять расходы, которые включаются в тарифы, между ними. В то же время, формирование единого тарифа по предприятию (для производителя/исполнителя) не обеспечивает соблюдение принципа «экономической обоснованности».