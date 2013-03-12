Губернатор Киевской области уверяет - дамба Киевской ГЭС находится в должном состоянии

Дамба Киевской ГЭС находится в должном техническом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк сегодня на брифинге после совещания по вопросам предотвращения подтопления отдельных территорий в результате весенних паводков, которое состоялась под председательством Президента Украины Виктора Януковича.

Он сказал, что распространяется много слухов об аварийном состоянии Киевской ГЭС.

"Распространяются слухи, что киевская дамба не выдержит, что уровень воды может быть таким, что подтопит и Киев, и Киевскую область. Я хотел бы авторитетно заявить, что на сегодняшний день выполнены инженерные и технические работы по укреплению самой дамбы", - сказал губернатор.

А.Присяжнюк заверил, что техническое состояние дамбы сегодня лучше, чем 20 лет назад, и отвечает всем требованиям. Уровень воды в Киевском водохранилище составляет 85% и контролируется соответствующими службами.

"И ожидать большого потока воды у нас нет оснований", - сказал губернатор.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что Киевская ГЭС готова к весеннему паводку.

Читайте также:

Наводнения с негативными последствиями в Украине в этом году не ожидаются