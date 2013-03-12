Конфедерация строителей предлагает сносить аварийные дома без согласия жильцов

Конфедерация строителей Украины (КБУ) предлагает сделать необязательным согласие жильцов на снос аварийных домов в рамках реконструкции кварталов устаревшего жилья.

Об этом говорится в пояснительной записке к разработанному КБУ законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда», которой располагает УНИАН.

Как сообщил президент КБУ Лев Парцхаладзе в ходе круглого стола 12 марта, действующее законодательство о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда не содержит действенных механизмов отселения жильцов из «хрущевок» и не решает задачу строительства нового жилья взамен устаревшего.

«На сегодняшний день нет решения, по какому принципу можно расселить людей. В сегодняшнем законе прописано, что необходимо согласие всех жильцов», - добавил он.

Кроме того, отсутствует мотивация для отселения жильцов «хрущевок».

Л. Парцхаладзе сообщил, что за основу законопроекта конфедерация взяла московский проект, по которому проходила реконструкция кварталов устаревшего жилья в России.

Суть предлагаемого документа заключается в трех ключевых моментах. Первый из них предусматривает, что наличие согласия жильцов на снос не обязательно. Как альтернатива предлагается решение о сносе аварийного дома, которое принимает местная община, при наличии соответствующего заключения Научно-исследовательского института строительных конструкций или другой организации, имеющей лицензию, о техническом состоянии дома.

При этом предлагается, что площадь нового жилья, предоставляемого взамен сносимого, исчисляется согласно коэффициенту от 1,3 и выше.

Вместе с тем планируется, что инвестор сначала строит жилье в том административном районе населенного пункта, в пределах которого проводится реконструкция квартала, переселяет туда жильцов, а потом сносит старое жилье и строит на его месте новое.

«После признания объекта, находящегося в аварийном состоянии, после того как местная община проголосует за это решение, здание можно относить к сносу», - сказал Л. Парцхаладзе.

«Второй принцип, который мы хотим заложить, - чтобы переселять людей можно было в радиусе не более 500 метров. И третье, чтобы коэффициент, по которому будет предоставляться новое жилье, должен быть от 1,3 и выше. То есть при квартире площадью 70 кв. м новое жилье должно быть минимум 100 кв. м. И обязательно должно быть с ремонтом», - пояснил президент КБУ.

По мнению Л. Парцхаладзе, эти механизмы позволят приступить к реконструкции кварталов устаревшего жилья.

«Тогда закон заработает, тогда будет интересно людям получать новое жилье, и тогда не будет того конфликта, который людей пугает», - добавил он.

В свою очередь, народный депутат Ксения Ляпина высказала мнение, что главная проблема с реконструкцией «хрущевок» заключается в тотальном недоверии жильцов к предлагаемым государством механизмам. Она считает, что доверие населения способен вернуть социально ответственный бизнес.

По мнению главы Совета директоров КБУ Александра Ротова, Украина может пойти двумя путями в реализации программы реконструкции «хрущевок» - проводить санацию жилых домов, которые находятся в хорошем состоянии, как это было сделано в Германии, и сносить аварийные дома.

По оценкам генерального директора компании «Омокс» Алексея Кулагина, из 47 млн кв. м жилья в Киеве - 25 млн кв. м устаревшего жилья и 5 млн кв. м ветхого жилья.

«Скорость старения с 2000 по 2005 год была 400 тыс. кв. м в год», - добавил он.

Гендиректор компании считает, что в законопроекте следует предусмотреть и вопросы замены инженерных коммуникаций в рамках реконструкции кварталов устаревшего жилья.

«Больше нужно прицел делать на реконструкцию инженерных сетей, на реконструкцию транспортных магистралей. Потому что любое новое строительство в Киеве — это тромб для транспорта и инженерии», - сказал А. Кулагин.

Вице-президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Александр Мороз отметил, что застройщики будут заинтересованы участвовать в реконструкции «хрущевок», если это будет многоэтажная застройка.

«Ни один застройщик не зайдет на проект, если его рентабельность будет ниже 7-10%», - считает он.

По словам директора департамента жилищной политики Министерства регионального строительства и ЖКХ Украины Виталия Шаповаленко, министерство также разрабатывает изменения в закон о реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда и готово учесть предложения конфедерации.

Однако, по его мнению, в реализации варианта со сносом ветхого жилья нужно учитывать снижение покупательной способности населения.

«Из общего объема построенного жилья 30-50% квартир до сих пор не распроданы. Даже если мы и внесем изменения в законодательство, то возможности будут ограничены в реализации такого механизма», - уточнил В. Шаповаленко.

В то же время Минрегион поддерживает и вариант санации устаревшего жилого фонда, поскольку эти работы можно проводить без отселения жильцов, а затраты на санацию ниже, чем на новое строительство.

По его оценкам, потенциал рынка санации устаревшего жилого фонда Украины составляет около 400 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак заявил, что власти Киева не отказались от проектов реконструкции «хрущевок», но считают возможной их реализацию только после того, как гражданам снова станет доступно кредитование.