ГИУ выплатило процентный доход по облигациям серии «Х2»

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) 11 марта 2013 г. осуществила выплату процентного дохода за первый купонный период по гарантированным государством облигациям серии «Х2» и перечислила средства в Государственный бюджет Украины как плату за государственную гарантию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе учреждения.

Согласно сообщению, 10 декабря 2012 года ГИУ досрочно закончило размещение облигаций серии «Х2» единой номинальной доходностью 14,3% годовых.

Привлеченные от размещения средства ГИУ направляет на стимулирование рынка ипотечного кредитования.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.