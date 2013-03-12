В Киеве в мае откроют первый оптовый гипермаркет Fozzy Cash&Carry

Группа компаний Fozzy Group в мае 2013 года планирует открыть оптовый гипермаркет Fozzy Cash & Carry в ТРЦ Art Mall на на пересечении ул. Заболотного и Столичного шоссе в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании UTG, выступающей эксклюзивным брокером проекта ТРЦ.

Согласно сообщению, гипермаркет площадью свыше 10 тыс. кв. м станет одним из якорных арендаторов ТРЦ.

По словам маркетинг-директора сети Fozzy Cash&Carry Алексея Делюкова, Fozzy Cash&Carry в ТРК Art Mall станет восьмым гипермаркетом сети в Украине и первым в городской черте Киева.

Другими якорными арендаторами торгово-развлекательного центра будут супермаркет электроники и бытовой техники, супермаркет косметики и парфюмерии, универмаги одежды и обуви, а также детский супермаркет. Согласно концепции, в ТРЦ Art Mall, кроме торговой галереи, будет развлекательная зона, а также галерея искусств.

Общая площадь двухэтажного ТРЦ составит 50 тыс. кв. м, арендная площадь — 35 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрен паркинг на 1368 машино-мест. Инвестором и девелопером проекта выступает компания «Арт Молл».

Как сообщал УНИАН, на конец ноября 2012 года ТРЦ Art Mall общей площадью около 50 тыс. кв. м был уже построен, в здании велись отделочные работы.

Справка УНИАН. Сеть оптовых гипермаркетов Fozzy Cash&Carry основана в 1997 году и сегодня насчитывает 7 гипермаркетов: в Киевской области в Вишневом и Пролисках, в Одессе, Ривне, Харькове, Симферополе, Кременчуге. Сеть входит в состав группы компаний Fozzy Group.

Fozzy Group развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты «Сільпо», оптовые гипермаркеты Fozzy, «магазины у дома» «Фора» и «Буми», аптеки «Будь здоровий», фармацевтические супермаркеты «Біла ромашка», персональная электроника Ringoo.

Основные предприятия промышленного направления Fozzy Group – Нежинский консервный завод, птицефабрика ООО ПКФ «Варто».