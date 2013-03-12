Минрегион выделит 300 млн грн на льготное кредитование ОСМД

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует предусмотреть в государственном бюджете на 2013 год 300 млн грн на льготное кредитование объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор департамента жилищной политики Министерства регионального строительства и ЖКХ Виталий Шаповаленко в ходе круглого стола 12 марта.

По его словам, 13 февраля 2013 года Кабинет министров рассматривал вопросы ОСМД и поручил Министерству финансов предусмотреть средства на льготное кредитование объединений при корректировке госбюджета. Минрегион предлагает направить на эти цели 300 млн грн.

В. Шаповаленко отметил, что в 2012 году на льготное кредитование ОСМД было направлено 40 млн грн, но заявки от объединений и коммунальных предприятий на кредитование продолжают поступать. По его данным, уже поступило более 150 заявок.

Директор департамента пояснил, что кредиты могут быть направлены на санацию жилых домов и сокращение потребления энергоресурсов. При этом законодательством предусмотрено, что инициировать разработку проектов по санации и, соответственно, получать льготные кредиты могут только собственники или совладельцы жилья.

В. Шаповаленко также отметил, что Минрегион рассматривает возможность выделения финансирования на 2013-2014 годы на первый капитальный ремонт за счет государства жилых домов, в которых созданы ОСМД.

Также министерство рассматривает возможность выделения средств на ремонт лифтов. При этом В. Шаповаленко не озвучил суммы, которые планируется предусмотреть в госбюджете на эти цели.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планировало предусмотреть в государственном бюджете на 2013 год 200 млн грн на льготное кредитование объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Государственным бюджетом 2012 года на выдачу льготных кредитов в сфере ЖКХ предусмотрено 40 млн грн.

Льготный кредит предоставляется сроком до 10 лет с возможностью досрочного погашения. Размер кредитной ставки составляет 3% годовых. Возврат тела кредита начинается через год, а процентов - через 3 месяца со дня зачисления средств.

31 мая 2012 года Кабмин принял постановление № 599 «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для льготного кредитования юридических лиц, в том числе объединений совладельцев многоквартирных домов, для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства».