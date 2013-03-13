Стоимость жилья на вторичном рынке Киева за год снизилась на 3,7% - эксперт

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева за год (с февраля 2012 г. по февраль 2013 г.) снизилась на 3,7% - до 2136 долл./кв. м, говорится в обзоре рынка купли-продажи квартир в Киеве компании Real Druzi, переданном агентству УНИАН.

По данным компании, по сравнению с январем в феврале 2013 года средняя заявленная цена квадратного метра несущественно выросла (на 0,3%).

Наибольшим спросом по-прежнему пользовались квартиры эконом-класса, расположенные в спальных районах: однокомнатные стоимостью до 55 тыс. долл., двухкомнатные в ценовой категории до 75 тыс. долл. и трехкомнатные стоимостью до 85 тыс. долл.

По данным компании, в феврале 2013 года средние реальные цены квадратного метра квартир по-прежнему были существенно ниже средних заявленных во всех районах Киева. Как и ранее, самая значительная разница средней реальной и средней заявленной стоимости квадратного метра была у квартир центральных районов: Шевченковского (-49,1%) и Печерского (-34,7%).

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, на вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале 2013 года выросла на 0,67% (13 долл.) по сравнению с январем 2013 г. – до 1 940 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.