ГИУ за 2 месяца рефинансировало кредитов на 2,9 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) за январь-февраль 2013 года рефинансировало 9 кредитов на 2,865 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе учреждения.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение по состоянию на 15 февраля 2013 г. получило 206 заявок на рефинансирование ипотечных кредитов граждан, общим объемом 46 млн грн.

Государственное ипотечное учреждение ранее повысило ставку рефинансирования ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами ГИУ, с 11% до 18% годовых в гривне.

Ставка рефинансирования 11% действовала с 20 ноября 2010 года по 23 ноября 2012 года.

Напомним, в 2012 году ГИУ рефинансировало 1231 кредит для приобретения жилья на сумму 293,4 млн грн. На финансирование достройки жилых домов в 2012 году учреждение направило около 700 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.