Строители ожидают снижения объемов работ и сокращения новых заказов - опрос Госстата

Строительные компании в І квартале 2013 года ожидают снижения объемов строительно-монтажных работ и дальнейшего сокращения объемов новых заказов на строительные работы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 387 строительных предприятий, впервые обнародованный Государственной службой статистики.

Согласно исследованию, в первом квартале ожидается уменьшение объемов строительно-монтажных работ в Украине. При этом ожидания респондентов на II квартал 2013 года по сравнению с I кварталом т.г. свидетельствуют о позитивных сдвигах в объемах строительства, хотя сезонно сглаженное значение этого показателя демонстрирует более глубокое его падение.

79% строительных компаний отмечают стабильность ценовой политики на выполнение строительно-монтажных работ, в то же время 11% респондентов прогнозируют рост стоимости работ (аналогичная тенденция намечается и во II квартале т.г.). На сегодня строители обеспечены заказами в среднем на 4 месяца работы.

Строительные компании констатируют уменьшение на 10,2 п.п. загруженности производственных мощностей, которая в среднем составляет 48,1%.

44% респондентов говорят о сокращении количества работников (аналогичная ситуация прогнозируется и на II квартал т.г., на что указали еще 21% опрошенных предприятий).

Среди причин, сдерживающих строительную отрасль, респонденты назвали недостаток заказов на работы, необеспеченность финансированием, высокий уровень налогов, нехватку оборотных средств, высокие процентные ставки кредитов, высокую конкуренцию со стороны отечественных строителей и одновременное повышение влияния неблагоприятных погодных условий.

Компании наряду с сокращением объемов задолженности по оплате за выполненные строительные работы ожидают ухудшения финансового состояния строительных предприятий.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в январе 2013 года сократили объемы работ на 15,2% по сравнению с январем 2012 года и на 66,5% по сравнению с декабрем 2012 года— до 2,8 млрд грн.

В 2012 году стройпредприятия Украины сократили объемы работ на 14% по сравнению с показателями 2011 года.