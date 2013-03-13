Налог на недвижимость подлежит оплате в течение 60 дней после получения почтового уведомления

Министерство доходов и сборов напомнило налогоплательщикам, что налог на недвижимость подлежит уплате в течение 60 дней с момента получения почтового уведомления, и это касается даже тех случаев, когда уведомление по каким-либо причинам физически не было передано налогоплательщику лично.

Об этом говорится в разъяснении Миндоходов, переданном УНИАН.

«Уведомление считается присланным (врученным), если его вручили лично налогоплательщику (или его законному представителю), прислали по месту проживания или на последний известный адрес с уведомлением о вручении. Если фактически вручить уведомление не удалось – в силу отсутствия налогоплательщика, его отказа принять уведомление или по другим причинам, - документ все равно считается врученным», - сказано в разъяснении Миндоходов. Датой вручения в этом случае, по сообщению Министерства, считается день, указанный почтовой службой, которая, кроме прочего, должна назвать причины невозможности вручить уведомление.

При этом в Миндоходов напомнили, что юридические лица платят налог на недвижимость авансовыми платежами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Авансовые взносы отображаются затем в годовой налоговой декларации.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине введен налог на недвижимость, отличную от земельного участка, который платят физические и юридические лица, в том числе нерезиденты – собственники жилой недвижимости.

Не является объектом налогообложения жилая площадь, находящаяся в собственности государства или территориальных общин, находящаяся в зоне отчуждения или принудительного отселения, принадлежащая детским домам семейного типа. Не облагаются налогом общежития, дачные или садовые усадьбы, но не более одной в расчете на одного налогоплательщика, жилая недвижимость, находящаяся в собственности многодетных семей и семей с приемными детьми, но в расчете не более одного объекта недвижимости на семью.