Конфедерация строителей и IFC договорились об усовершенствовании разрешительной системы

Конфедерация строителей Украины (КБУ) и Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, договорились о реализации проекта относительно усовершенствования нормативно-правовой базы в строительстве и повышении уровня осведомленности в действующем законодательстве среди потребителей услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, договор о сотрудничестве сегодня подписали президент КБУ Лев Парцхаладзе и региональный руководитель консультационных услуг Департамента Европы и Центральной Азии IFC Джеспер Кьяер (Jesper Kjaer).

Проект предусматривает усовершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих получение разрешений в сфере строительства, в том числе разрешений, которые оцениваются рейтингом Doing Business. Среди целей проекта — повышение уровня осведомленности о нормах действующего законодательства среди потребителей услуг.

Планируется, что проект будет реализовываться до 31 декабря 2014 года.

По словам Л.Парцхаладзе, в результате внедрения проекта ожидается улучшение инвестиционной привлекательности и повышение места Украины в рейтинге Doing Business (сегодня страна находится на 180 позиции из 186).

В частности, на первом этапе проекта КБУ планирует проводить разъяснительную работу (круглые столы, семинары, создание буклетов) по реализации на практике положений закона о регулировании градостроительной деятельности, поскольку на законодательном уровне разрешительные процедуры в строительстве сокращены, а на местах чиновники и потребители услуг не знают о нововведениях. Осведомленность позволит снизить уровень коррупции, считают в КБУ.

В свою очередь, Д.Кьяер отметил, что IFC основное внимание уделяет процедуре получения разрешений на строительство в аграрном секторе. По его словам, получение всех разрешений на строительство зернохранилища в Украине занимает 375 дней, тогда как в соседних странах — 200 дней, а в Дании — 21 день.

По мнению Д.Кьяера, сокращение сроков получения разрешительной документации будет способствовать развитию в Украине производства зерна и овощей.

Он отметил, что корпорация будет работать с государственными органами и негосударственным сектором, чтобы упростить процедуру получения разрешений на строительство и следить, чтобы законодательство внедрялось на должном уровне.

Как сообщил руководитель программ Государственного Секретариата по экономическим отношениям Швейцарии (SECO), предоставляющей финансирование проекта, Мирослав Вепрек, Украина — приоритетная страна для SECO.

По его словам, проект в сельском хозяйстве — пилотный проект для SECO в Украине.

М.Вепрек отметил, что усовершенствование разрешительных процедур в строительстве открывает потенциал для развития Украины, чтобы сделать ее ключевым игроком в аграрном секторе.

Руководитель проекта IFC «Инвестиционный климат в Украине» Сергей Осаволюк сообщил, что проект «Инвестиционный климат в аграрном секторе Украины» начался в марте 2012 года, рассчитан на 3 года, общая стоимость проекта составляет около 3 млн долл. Проект «Инвестиционный климат в Украине» включает четыре направления, одним из которых станет усовершенствование разрешительных процедур в строительстве.

Как сообщал УНИАН, IFC, член группы Всемирного банка, в партнерстве с государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам SECO в мае 2012 года объявила о старте в Украине нового консультативного проекта, который будет сфокусирован на упрощении регуляторной среды в секторе агробизнеса и улучшении инвестиционного климата в аграрном секторе Украины. Проект будет реализован на протяжении 2012-2015 гг. Финансовая поддержка SECO в рамках проекта составит 3 млн долл.

Справка УНИАН. Конфедерация строителей Украины объединяет более 700 украинских строительных компаний и производителей стройматериалов в 25 регионах.

IFC, являясь членом Группы Всемирного банка, создает возможности выхода из бедности и улучшения условий жизни людей во всех регионах мира. IFC способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя капитал для частных предприятий и оказывая консультативные услуги и услуги снижения рисков компаниям и правительствам.