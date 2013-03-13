Правительство начнет масштабную программу в сфере ЖКХ

Правительство начнет масштабную программу модернизации централизованных систем тепло- и водоснабжения и водоотведения, оборудования зданий современными приборами учета и капитального ремонта лифтов.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Правительство разработало комплекс мер по повышению качества коммунальных услуг и условий труда работников отрасли. Будет начата масштабная программа модернизации централизованных систем тепло- и водоснабжения и водоотведения, оборудования зданий современными приборами учета, капитального ремонта лифтов. Особое внимание будет уделяться благоустройству городов и районов. Предусмотрена модернизация коммунальной техники», - сказал А. Вилкул.

По его словам, государство будет стимулировать создание объединений совладельцев многоквартирных домов, поскольку наиболее эффективным собственником могут быть только жители домов. В свою очередь, это создаст возможности для повышения качества услуг населению и развития компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ.

Вице-премьер-министр Украины также отметил, что в оказании бытовых услуг населению будет повышаться качество обслуживания и расширяться спектр услуг.

«Сервис становится мощной индустрией с большим потенциалом развития», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует предусмотреть в государственном бюджете на 2013 год 300 млн грн на льготное кредитование объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Кредиты, в частности, могут быть направлены на санацию жилых домов и сокращение потребления энергоресурсов. При этом законодательством предусмотрено, что инициировать разработку проектов по санации и, соответственно, получать льготные кредиты могут только собственники или совладельцы жилья.

Минрегион рассматривает возможность выделения финансирования на 2013-2014 годы на первый капитальный ремонт за счет государства жилых домов, в которых созданы ОСМД.

Также министерство рассматривает возможность выделения средств на ремонт лифтов. Суммы на данные программы не озвучивались.