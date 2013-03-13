Кабмин упростил порядок оформления субсидий на ЖКУ

Правительство упростило порядок оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская.

По ее словам, соответствующие изменения коснутся лиц, которые сменили место работы в течение последнего года или работают на двух работах, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

«Сегодня такие люди должны собирать справки с каждого места работы. И это отнимает массу времени и сил. Отныне люди получат возможность брать справки о доходах либо по месту работы, либо в Пенсионном фонде», – рассказала о нововведении министр.

Н.Королевская заверила, что принятое сегодня решение – не последнее. Цель Минсоцполитики – автоматизировать выдачу справок о доходах для работающих лиц.

«Наша цель – переход к автоматизации процесса предоставления субсидий путем получения в электронном виде информации о доходах работающих лиц от Пенсионного фонда без участия граждан. Мы планируем проработать такой механизм в городе Винница, где функционирует Центр административных услуг «Прозрачный офис», – сказала она.

Министр сообщила, что сегодня у нее состоится встреча с мэром Винницы, на которой будут обсуждены все детали.