«Киевгорстрой» начал строить жилой квартал в центре Киева

Холдинговая компания «Киевгорстрой», один из крупнейших столичных застройщиков, начала строительство жилого квартала по ул. Анри Барбюса, 52/1, сообщается на сайте компании.

Как указывается в сообщении, квартал будет включать 7-25-этажные жилые комплексы, которые образуют периметральную застройку квартала. В жилой части комплекса запроектировано 1229 квартир общей площадью 91,2 тыс. кв. м. На последних этажах жилых секций запроектированы квартиры повышенного уровня комфорта с террасами.

Планируется, что офисно-торгово-развлекательная часть комплекса будет состоять из помещений общественного назначения на первых этажах жилых комплексов, а офисы - во встроенном семиэтажном здании. Общая площадь встроенных нежилых помещений составит 16,6 тыс. кв. м. В квартале также запланировано строительство подземных паркингов.

Строительство комплекса планируется вести пятью очередями с возможностью поочередного ввода объекта в эксплуатацию.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26% до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2012 году компания ввела в эксплуатацию 240 тыс. кв. м жилья в Киеве и Киевской области.

«Киевгорстрой» в 2012 году увеличил объем привлеченных инвестиций на 69,2% по сравнению с 2011 годом - до 2,2 млрд грн. Чистая прибыль компании в 2012 году составила 144,655 млн грн.