В Украине 85% областных центров обновили свои генпланы

По состоянию на 11 марта 2013 года, обновленными генеральными планами обеспечены 85% областных центров Украины, 72,5% городов областного значения, почти 57% городов районного значения, около 47% поселков и 22% деревень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным мониторинга министерства, схемами планирования областей обеспечены 60% регионов и 35,2% районов.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Темника, положительную динамику по обновлению градостроительной документации демонстрируют Ивано-Франковская, Донецкая, Житомирская, Львовская и Черновицкая области.

Министр акцентировал внимание на персональной ответственности руководителей регионов за выполнение задачи по обновлению градостроительной документации в установленные сроки.

«Обращаю внимание руководителей регионов на завершение в течение 2013 года в полном объеме работ по разработке и утверждению схем планирования территорий областей, генеральных планов областных центров и формирования служб градостроительного кадастра», - подчеркнул Г.Темник.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минрегиона Геннадий Темник поручил обеспечить обновление градостроительной документации в регионах до 1 мая 2013 года.