Минрегион планирует заключить почти 7 тыс. договоров по удешевленной ипотеке

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2013 году рассчитывает на заключение 6,7 тыс. ипотечных договоров в рамках программы удешевления ипотеки под 3%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минрегиона, об этом заявил глава министерства Геннадий Темник.

«Все программы государственной поддержки приобретения гражданами жилья должны быть существенно активизированы в этом году. Государство делает для этого все необходимое», - сказал он.

Г.Темник сообщил, что на прошлой неделе Межведомственная комиссия определила для участия в программе 335 объектов для приобретения 13 тыс. квартир. Среди этих объектов 113 уже введены в эксплуатацию, где предлагается около 2,5 тыс. квартир.

Справка УНИАН. По программе удешевленной ипотеки (под 3%) с момента запуска в мае 2012 года заключено 1 168 договоров по частичной компенсации процентов и предоставлено банками столько же кредитов на общую сумму 271,4 млн грн. Из общей суммы фактически выплачена компенсация в размере 5,74 млн грн.

В госбюджете на 2013 год на программу удешевления стоимости ипотечных кредитов предусмотрено 300 млн грн.

В госбюджете на 2012 год на компенсацию процентных ставок по данной программе был предусмотрен 1 млрд грн, однако 630 млн грн в начале декабря были перераспределены на выполнение других программ.