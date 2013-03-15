Киевская власть оспорит в суде возобновление торговли в киосках возле метро КПИ

Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обжалует постановление Хозяйственного суда от 25 февраля 2013 г., благодаря которому предприниматели вернули киоски на свои места возле станции метро «Политехнический институт».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, речь идет о постановлении Хозсуда по делу №910/3433/13, в соответствии с которым КП «Киевблагоустройство» и Департаментом городского благоустройства и сохранения природной среды или любым другим лицам запрещается совершать какие-либо действия по демонтажу, изъятию, перемещению торговых рядов, принадлежащих ГО «Союз предпринимателей «Октябрьский» на праве собственности площадью 285 кв. м и 55 кв. м, которые расположены по адресу: г. Киев, пер.Политехнический, 2-4 и размещены на основании разрешений на размещение временного сооружения №09-0942-06 и №09-0942/1-06, выданных Главным управлением градостроения, архитектуры и дизайна городской среды КГГА.

В Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды это постановление считают необоснованным.

Как отмечается, 13 марта на предыдущее место размещения возле станции метро “Политехнический институт” возвращены 4 киоска, которые был ранее демонтированы.

Как сообщили в профильном структурном подразделении КГГА, ситуация, возникшая вокруг возвращения киосков на станцию метрополитена «Политехнический институт», возмущает и вызывает откровенную обеспокоенность. Поскольку, по их объяснению, “фактически незаконно установленные временные сооружения получили право на размещение” вопреки требованиям Правил благоустройства Киева, постановлению Кабинета министров и ряда решений Киевсовета, которые касаются вопроса осуществления предпринимательской деятельности во временных сооружениях.

“Это решение суда вызывает много вопросов относительно принципов осуществления судопроизводства в хозяйственной сфере, ведь фактически суд постфактум запретил демонтаж тех сооружений, которые уже были демонтированы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Напомним, что основаниями для демонтажа указанных временных сооружений, как и других (общей численностью 18 объектов) возле станции метро «Политехнический институт» 20 февраля, было нарушение ими требований Государственных строительных норм В.2.3 7 2010 «Сооружение транспорта. Метрополитены», в частности п.8.14, который запрещает размещение ВС в 20-метровой зоне входов/выходов из метрополитена, а также нарушение требований п. 27 постановления Кабинета министров Украины от 30.03.1994 №198 относительно размещения ВС ближе чем за 5 метров от проезжей части”, - поясняют в Департаменте.

Кроме того, горблагоустройство заявляет, что эти МАФы не имели надлежащим образом оформленной проектно-разрешительной документации. Так, предприниматели должны были выполнить требования решения Киевского городского совета от 26.01.2012 № 2/7339 «О некоторых вопросах осуществления предпринимательской деятельности во временных сооружениях» и переоформить разрешительные документы на установление временных сооружений по указанному адресу. Однако такое переоформление вряд ли могло бы быть санкционировано, ведь размещение этих ВС было осуществлено в пределах 20-метровой зоны входа/выхода из станции метро, что противоречит требованиям вышеупомянутых Государственных строительных норм и вплотную к проезжей части с интенсивным автомобильным движением, что противоречит требованиям постановления Кабинета министров от 30.03.1994 №198.

Именно поэтому руководство Департамента убеждено в законных основаниях проведения демонтажа киосков возле станции метрополитена «Политехнический институт» и заявляет, что доведет начатое дело до конца, освободив указанную территорию от незаконно установленных временных сооружений.