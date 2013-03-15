Строители социального жилья голодают в КГГА с требованием выплаты зарплат

Семь человек, которые представляют интересы строителей социального жилья в столице, начали голодовку в общественной приемной КГГА с требованием выплаты им зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель профсоюза “Серп и молот” украинского профсоюза “Защита труда” Виталий Махинько сообщил журналистам, что приостановлено строительство по улице Градинской, 9-11. Еще 4 месяца тому назад строителям, работавшим на этом объекте, должны были выплатить зарплату, но до сих пор это не сделано.

“Около 20 рабочих, половина из которых являются членами нашего профсоюза, не получают свою заработную плату. Строительная компания нам заявляет, что КП “Жилинвестстрой” не перечисляет деньги... Наша позиция - мы не уйдем без своей зарплаты отсюда. Или нас вынесет “скорая”, или работники милиции”, - сказал В.Махинько, который тоже участвует в голодовке.

По его информации, из семи человек, протестующих в КГГА, двое - представители профсоюзов и пятеро - строители.

Как сообщил В.Махинько, людям задолжали около 400 тысяч гривень (на 20 человек). По его словам, строители подписывали рабочие договоры со строительной компанией, но им не выдали на руки копии этих договоров, поэтому они не имеют подтверждающих документов, что работали на этом объекте. При этом строители отмечают, что есть много свидетелей, которые могут это подтвердить.

В.Махинько отметил, что заказчиком строительства является КП “Жилоинвестстрой”, генподрядчиком - Киевская жилищная строительная компания, субподрядчиком - Национальная строительная компания, с которой строители и заключали соглашения.

Между тем, заместитель директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Иван Стас пообещал представителям строителей, которые объявили голодовку в общественной приемной, в ближайшие часы разобраться в ситуации с невыплатой зарплаты.

И.Стас записал данные строителей, а также в каких именно квартирах на улице Градинской, 9-11, они выполняли работы.

“Через полтора-два часа мы поднимем информацию по социальным квартирам. Если есть недостатки с нашей стороны, мы это в ближайшее время исправим. Если это не наши недостатки, то мы совместно обратимся в прокуратуру, потому что есть закон. Если не выплачивается заработная плата - это в правовом поле решается, возбуждается уголовное дело против того, кто не выплатил”, - сказал И.Стас.

В то же время, по его данным, официально КГГА не имеет задолженности по зарплатам перед генподрядчиками.