Поставщики тепла и горсоветы будут главными противниками утепления жилья – эксперт

Реализация любой государственной программы по повышению энергоэффективности жилого фонда будет осложняться противостоянием со стороны поставщиков тепла и нежеланием местных властей повышать тарифы.

Такое мнение высказал начальник отдела продаж ЖК «Park Stone» Дмитрий Шостя, сообщили УНИАН в пресс-службе жилкомплекса.

По его словам, на сегодня в энергетической санации нуждаются 4 из 5 многоквартирных жилых домов в стране. «По официальным данным, 387,8 млн кв. м жилья, или 80% всего жилого фонда, построены до 1991 года. В этот период, а особенно при возведении «массовых» серий жилья в 1960-1970 гг., требования к теплоизоляции и энергоэффективности были минимальными. Речь шла не об экономии энергоресурсов, а об обеспечении людей квартирами. С уверенностью можно говорить, что большинство этих зданий нуждается в утеплении стен, крыш, подъездов, балконов», - сказал эксперт.

Д. Шостя отметил, что по расчетам различных управляющих компаний, в среднем стоимость тепловой санации здания периода постройки с 1961 по 1991 год обойдется в 100 долл./кв. м, то есть общая сумма необходимых инвестиций в этот проект – около 312 млрд грн. При этом государству для максимально эффективной реализации такой задачи придется найти минимум половину этой суммы. Вторую половину должны будут вложить инвесторы.

Тепловая санация могла бы уменьшить расходы на теплоснабжение старых домов как минимум вдвое. Но это, в свою очередь, будет означать существенное падение доходов тепловых компаний, абсолютное большинство которых сегодня находится в частных руках. «Ссылаясь на ветхость жилья, прохудившиеся трубы и прочие коммуникации, в тариф можно заложить нормативные потери, достигающие 40-50% всего объема поставляемого энергоносителя. Если дом в принципе станет потреблять меньше энергии, возможности для злоупотреблений – и прибыли ТЭЦ – уменьшатся. В прессе уже публиковалась информация о том, что некоторые монополисты по поставке тепла не подключали санированное здание к тепловым сетям, ссылаясь на технические нестыковки. Хотя на самом деле – не желая иметь дело с энергоэффективным объектом», - считает Д. Шостя.

По его мнению, тепловая санация зданий для муниципалитетов тоже будет не самым интересным проектом. «Наиболее эффективным механизмом финансирования санации является привлечение средств города, внешнего кредитования, а также средств граждан-участников ОСМД, которые также должны инвестировать в собственную экономию в будущем. Но чтобы вернуть затраты, городам придется повышать тарифы на тепло. В среднем по стране тариф для населения покрывает не более 68% реальных затрат. То есть повысить цены придется минимум вполовину. Вряд ли многие мэры согласятся брать на себя такие политические риски», - предполагает эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее директор департамента жилищной политики Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Виталий Шаповаленко оценил потенциал рынка санации устаревшего жилого фонда Украины в около 400 млрд грн.