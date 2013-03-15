Днепропетровский облсовет выделил 65 млн грн на строительство жилья

Днепропетровский областной совет выделил 65 млн грн на реализацию Программы строительства жилья в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение облсовет принял в пятницу, 15 марта.

Согласно решению сессии, данные средства выделяются в рамках 5-летней «Региональной программы строительства жилья» рассчитанной до 2018 года с общим объемом финансирования 357,5 млн грн.

Целью этой Программы является повышение уровня обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством, жильем.

Согласно решению, финансирование Программы будет осуществляться через взносы из областного фонда в уставный капитал коммунального предприятия "Регион-Лидер", который в свою очередь, будет выступать заказчиком и рассчитываться с подрядчиками за строительные работы.

Напомним, в августе 2012 г. Днепропетровский областной совет разрешил "Агентству регионального развития "Регион-Лидер" выпуск целевых облигаций для строительства жилья.