Миндоходов напоминает застройщикам о необходимости платить налог на недвижимость

Министерство доходов и сборов Украины напоминает застройщикам – собственникам объектов жилой недвижимости о необходимости платить налог на эту недвижимость, говорится в сообщении пресс-службы Министерства, переданном УНИАН.

«Обязательство застройщиков – собственников объектов недвижимости по уплате налога на недвижимость определено налоговым законодательством. Вместе с тем, если в течение отчетного года застройщик - собственник жилья продал свое имущество новому собственнику, налог выплачивается за период с 1 января до момента продажи объекта и смены собственника», - разъяснили в Миндоходов.

В министерстве также напомнили, что не подлежат налогообложению объекты жилой недвижимости, принадлежащие государству или территориальным общинам; объекты, находящиеся в зоне отчуждения; строения детских домов, в том числе детских домов семейного типа; садовые и дачные строения, но не более одного объекта на одного налогоплательщика; общежития, недвижимость многодетных семей, но не более одного объекта на семью.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине введен налог на недвижимость, отличную от земельного участка, который платят физические и юридические лица, в том числе нерезиденты – собственники жилой недвижимости.

Юридические лица платят налог на недвижимость авансовыми платежами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Авансовые взносы отображаются затем в годовой налоговой декларации. Физические лица платят налог на недвижимость в течение 60 дней с момента получения почтового уведомления, и это касается даже тех случаев, когда уведомление по каким-либо причинам физически не было передано налогоплательщику лично.