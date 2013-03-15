Строительные предприятия Украины за 2 месяца сократили объемы работ на 11,3%

Строительные предприятия Украины в январе-феврале 2013 года сократили объемы работ на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,8 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-феврале 2013 года строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2 млрд 752,4 млн грн. В частности, объем работ по строительству жилых зданий в январе-феврале т.г. увеличился на 5,5% - до 1 млрд 051,2 млн грн; по строительству нежилых зданий - сократился на 20,5% - до 1 млрд 701,2 млн грн; по строительству инженерных сооружений - сократился на 10,3% - до 3 млрд 051,8 млн грн.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 84,3% от общего объема, работы по капитальному ремонту - 8,1%, по текущему ремонту - 7,6%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-феврале 2013 г. снизили объем работ на 37,1% по сравнению с январем-февралем 2012 года - до 1 млрд 158,7 млн грн, выполнив 20% от общего объема работ.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в январе 2013 года сократили объемы работ на 15,2% по сравнению с январем 2012 года и на 66,5% по сравнению с декабрем 2012 года - до 2,8 млрд грн.

Справка УНИАН. По уточненным данным Госстата, строительные предприятия Украины в 2012 году сократили объемы работ на 14% по сравнению с показателями 2011 года.

Ранее служба сообщала, что стройпредприятия в 2012 году сократили объемы работ на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 62 млрд 280 млн грн.

В 2011 году стройпредприятия увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом - до 60 млрд 454,3 млн грн.

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