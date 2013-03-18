Прокуратура подала иск о возврате городу 2 га земли на Жуковом острове

Прокуратура Голосеевского района Киева заявила иск в суд и требует обязать Открытое акционерное общество «АК «Киевреконструкция» возвратить в коммунальную собственность почти два га земли стоимостью свыше 4 млн грн на Жуковом острове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В пресс-службе напомнили, что решением Киевсовета в 2007 году ОАО «АК «Киевреконструкция» было передано в аренду два земельных участка на ул. Лютневой, 58 и 1-б общей площадью почти 2 га для строительства административного дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом.

Как выяснилось, земля по целевому назначению не используется и срок действия договоров аренды уже истек.

По заключению Главного управления земельных ресурсов КГГА, оба земельных участка замусорены бытовыми и строительными отходами, территория ограждена забором и на ней построено несколько сооружений неопределенного назначения.

В иске прокуратура требует обязать ОАО «АК «Киевреконструкция» привести землю в прежнее состояние – убрать мусор, демонтировать ограждение и здания, и вернуть ее в коммунальную собственность.