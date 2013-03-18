Нацкомуслуг определится с тарифами на тепло и воду ниже экономически обоснованного уровня

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), до конца марта 2013 года утвердить порядок установления тарифов на тепловую энергию и услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению ниже экономически обоснованного уровня.

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год о внедрении Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года и опубликованном на его сайте.

Согласно документу, В.Янукович к октябрю 2013 года поручил Н.Азарову, Нацкомуслуг и Минрегиону обеспечить сопровождение в Верховной Раде проекта закона Украины о предоставлении регулятору полномочий по утверждению методик формирования тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода для всех субъектов хозяйствования, предоставляющих такие услуги, независимо от органа, осуществляющего лицензирование соответствующей хозяйственной деятельности.

Также к Нацкомуслуг планируется отнести полномочия по согласованию инвестиционных программ предприятий, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения.

В плане также содержится поручение до марта утвердить еще ряд нормативных актов. Среди них - порядок возмещения разницы между установленным и экономически обоснованным тарифом на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для нужд населения и график приведения тарифов к экономически обоснованному уровню.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, предлагает поэтапное повышение тарифов на тепло- и водоснабжение, а также водоотвод с приведением их к экономически обоснованному уровню до 1 января 2015 года.

Ранее Нацкомуслуг предлагала передать Кабинету министров право определять уровень тарифов на тепло и воду.

По данным регулятора, на 14 января 2013 г., в среднем по Украине тарифы на тепловую энергию для населения покрывают 70% себестоимости производства, на воду - 60%.