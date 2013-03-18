Введение пени за несвоевременную оплату ЖКУ переносится на октябрь

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову и Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства к октябрю 2013 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об определении размера и порядка взыскания пени за несвоевременные расчеты за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год о внедрении Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года и опубликованном на его сайте.

Также В.Янукович поручил Н.Азарову и Минрегиону к октябрю этого года обеспечить сопровождение в Верховной Раде законопроекта о внедрении текущих счетов со специальным режимом использования для зачисление средств, поступающих как плата за тепловую энергию и услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу от всех категорий потребителей, определении алгоритма и нормативов распределения средств на таких счетах для проведения расчетов за потребленный природный газ и электрическую энергию.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявило о намерении определиться с размером пени за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги.

В апреле 2012 года Минрегион разработал законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальном хозяйстве» (о начислении пени за несвоевременное и/или не в полном объеме внесение платы за жилищно-коммунальные услуги). Документом предлагалось установить пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.

Планировалось, что начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Предельным сроком внесения платы за ЖКУ является 20 число месяца, следующего за расчетным.

Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. предусматривалось, что Кабинет министров Украины и Минрегион в апреле 2012 года определят размер и порядок взыскания пени за несвоевременные расчеты за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Читайте также:

На пеню за просрочку оплаты комуслуг могут ввести мораторий

Азаров советует министрам следить за словами и не пугать народ 300% пеней на коммуналку