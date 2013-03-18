К ноябрю должны утвердить нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами

Президент Украины Виктор Янукович поручил к ноябрю 2013 года утвердить государственные социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами, а также порядок и сроки их внедрения в мероприятиях по социальной защите населения (льготы, субсидии).

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год о внедрении Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года и опубликованном на его сайте.

Данное поручение адресовано премьер-министру Николаю Азарову, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерству социальной политики, Министерству энергетики и угольной промышленности, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), Министерству экономического развития и торговли и Министерству здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства объявило о завершении разработки стандартов качества жилищно-коммунальных услуг.

«Министерство завершает работу над разработкой стандартов качества жилищно-коммунальных услуг. За основу приняты нормативы, существующие в европейских странах. Мы разрабатываем концепцию оценки системы соответствия качества жилищно-коммунальных услуг. Это будет открытая информационная площадка, к которой будут иметь доступ как потребители, так и исполнители жилищно-коммунальных услуг», - сказал тогда директор департамента жилищной политики Министерства регионального строительства и ЖКХ Украины Виталий Шаповаленко.