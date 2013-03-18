Янукович поручил внести в ВР законопроект о праве собственности в многоквартирном доме

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову и Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства к декабрю 2013 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме.

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год о внедрении Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года и опубликованном на его сайте.

В частности, в документе планируется предусмотреть особенности правового режима совместного имущества в многоквартирном доме.

Законопроектом планируется установить порядок принятия решений совладельцами по управлению общим имуществом, в том числе в случае, когда объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) не создано.

Планируется, что документ определит порядок созыва и проведения общего собрания совладельцев, порядок определения голосов, принадлежащих каждому совладельцу пропорционально площади квартиры или нежилого помещения совладельца многоквартирного дома по отношению к общей площади всех квартир и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме.

Также документ будет содержать положения, совершенствующие деятельность ОСМД.

План действий предусматривает, что Н.Азаров, Минрегион и Министерство юстиции к октябрю 2013 года обеспечат сопровождение в парламенте проекта о правах совладельцев многоквартирного доме на получение из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество информации о субъектах права собственности на жилые и нежилые помещения в таком доме.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагал предоставить объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) право на получение информации о владельцах жилых и нежилых помещений в доме.

Законопроект №10547 «О внесении изменений в статью 28 Закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений» относительно получения информации совладельцами многоквартирного дома», был внесен в парламент 1 июня 2012 года.

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