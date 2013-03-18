Президент поручил утвердить меры по переходу к договорным ценам на услуги в ЖКХ

Президент Украины Виктор Янукович поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства к августу 2013 года утвердить мероприятия по переводу к 2015 году отношений в сфере управления (обслуживания и содержания) многоквартирных домов на рыночные основы.

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год о внедрении Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года и опубликованном на его сайте.

В частности, планируется предусмотреть мероприятия, направленные на свободный выбор совладельцами многоквартирных домов способов управления общим имуществом многоквартирного дома и лиц, осуществляющих такое управление на договорных началах.

Также предусматривается свободный выбор совладельцами многоквартирных домов субъектов, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, без согласования с органом местного самоуправления, установление свободных (договорных) цен на услуги по управлению (обслуживанию и содержанию) многоквартирными домами.

При этом планируется утвердить порядок предоставления услуг по управлению (обслуживанию и содержанию) многоквартирными домами, если совладельцы многоквартирных домов не определили поставщика таких услуг.

Согласно плану действий, к декабрю 2013 года на рассмотрение Верховной Рады должен быть внесен законопроект о регулировании деятельности управляющих совместного имущества многоквартирных домов. В документе планируется предусмотреть определение услуги управления, требований к управляющим, порядок контроля качества услуг управляющих, ответственность управляющих.