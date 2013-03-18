Украина отчиталась перед ФИБА-Европа о подготовке к Евробаскету-2015, сообщили УНИАН в пресс-службе Местного организационного комитета «Евробаскет-2015».

В частности, первая большая презентация состояния реализации украинского проекта после завоевания Украиной права проведения Евробаскета-2015 состоялась на заседании Исполнительного комитета ФИБА-Европа, которое прошло 16-17 марта в г. Дубровник в Хорватии.

Украинский доклад заслушали руководители ФИБА-Европа, среди которых президент Олафур Раффнсон, генеральный секретарь Камил Новак, президенты национальных баскетбольных ассоциаций.

Руководитель МОК «Евробаскет-2015» Маркиян Лубкивский в своей презентации, в частности, отметил, что концепция проведения турнира базируется на привлечении шести украинских городов, четыре из которых имеют опыт проведения футбольного Евро, а их инфраструктура и возможности по размещению отвечают операционным требованиям Евробаскета.

По словам директора турнира, Евробаскет-2015 уже стал одним из ключевых национальных проектов.

М.Лубкивский также ознакомил членов Исполкома с ходом организационно-подготовительной работы, связанной с возведением и реконструкцией арен в Украине.

Президент компании DeVision Дмитрий Буряк, который входил в состав украинской делегации, в частности, представил состояние строительства новой арены в Киеве, которая будет принимать финальный этап турнира.

Свои презентации также представили Словения – хозяйка Евробаскета-2013 среди мужчин и Франция – хозяйка Евробаскета-2013 среди женщин.

Члены Исполнительного комитета ФИБА-Европа одобрили отчет Украины и ожидают передачи в ближайшее время проектов арен для экспертизы на соответствие нормам ФИБА по проведению соревнований уровня Евробаскета. В штаб-квартиру ФИБА-Европа должны быть также переданы детализированные графики строительства арен.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение Чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

Соревнования будут проходить в Днепропетровске, Донецке, Одессе, Харькове, Львове и в Киеве.

В соревнованиях примут участие 24 национальные сборные по баскетболу, которые проведут 90 матчей. Ожидается, что Украину во время Евробаскета посетят более миллиона иностранных туристов.

По данным вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, в Украине в рамках подготовки к проведению Евробаскета-2015 будут построены шесть новых спортивных арен - в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове.

А.Вилкул сообщил, что государственное финансирование подготовки чемпионата составит 7,057 млрд грн. Частными инвесторами на строительство спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове будет израсходовано около 4,3 млрд грн.