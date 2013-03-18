Закон определит горячую воду как отдельную продукцию

Президент Украины Виктор Янукович поручил к ноябрю 2013 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об определении горячей воды как отдельной товарной продукции, урегулировании порядка ее поставки и определении стоимости.

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год о внедрении Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года и опубликованном на его сайте. Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, и Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В.Янукович также поручил к октябрю 2013 года отменить в законодательных актах термины «исполнитель жилищно-коммунальных услуг» и «балансодержатель».

При этом к ноябрю 2013 года глава государства поручил разработать законопроект о совершенствовании регулирования отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг. В данном документе планируется унифицировать терминологию, определить виды деятельности субъектов, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, а также виды товаров и услуг, производимых и предоставляемых этими субъектами на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Законопроектом планируется определить классификацию жилищно-коммунальных услуг, создать условия для перехода потенциально конкурентных рынков в конкурентные.