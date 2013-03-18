ЕБРР и IFC предлагают создать условия для кредитования ОСМД

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, презентовали дорожную карту возможностей финансирования проектов модернизации жилого фонда Украины, одна из которых — кредитование объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек отметил, что в жилом фонде Украины есть большой потенциал для энергосбережения, поскольку жилой сектор расходует в 2-3 раза больше энергии, чем в европейских странах.

А. Куусвек сообщил, что ЕБРР осуществляет техническую помощь для подготовки проектов в сфере энергосбережения, а также помогает привлечь финансирование. В частности, на сегодня ЕБРР ведет переговоры с Австрией о грантовом финансировании на 1 млн долл.

По его словам, банк будет готов выделять сотни миллионов долларов на проекты по энергосбережению в жилфонде Украины.

Директор ЕББР в Украине уточнил, что для осуществления проектов в Украине необходимо иметь возможность финансировать проекты в гривне, также нужна поддержка на самом высоком политическом уровне.

Руководитель операций IFC в Украине Елена Волошина отметила, что IFC работает над темой энергосбережения с 2010 года (реализует проект «Энергоэффективность в жилом секторе Украины» при финансовой поддержке Швейцарии).

По ее словам, IFC работает над тем, чтобы создать рыночный механизм, с помощью которого объединения совладельцев многоквартирных домов получили бы доступ к кредитному финансированию. Для этого необходимо предоставить возможность международным финансовым организациям финансировать украинские банки в гривне. Тогда Нацбанк Украины позволит украинским банкам получать льготные кредиты от международных организаций и откроет доступ к средствам в целевых международных программах.

Присутствующий на презентации заместитель директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Александр Арсенюк отметил, что законопроект об изменениях в законы о ценных бумагах и фондовом рынке, который откроет возможность для международных финансовых организаций осуществлять финансирование в гривне, готовится ко второму чтению.

По оценкам ЕБРР, 35% всего энергопотребления Украины приходится на жилищный сектор, который ежегодно потребляет 24 млрд куб. м газа (40% всего объема потребления газа в стране).

По подсчетам экспертов IFC и ЕБРР, потребности на модернизацию жилого фонда Украины составляют около 500 млрд грн, в ремонте нуждается более 80% многоквартирных домов. При этом существующие возможности финансирования составляют меньше 1% от потребностей. Среди законодательных изменений, предлагаемых IFC и ЕБРР, - четкое определение юридического статуса ОСМД. В частности, участниками ОСМД должны быть все без исключения владельцы квартир и нежилых помещений в доме. Все совладельцы должны нести ответственность за содержание дома, а размер ответственности должен определяться пропорционально принадлежащей совладельцу площади к общей площади помещений в доме. При этом решение должно приниматься большинством голосов на общем собрании и являться обязательным к выполнению.

Вместе с тем, необходимо пересмотреть существующую систему льгот и субсидий, внедрить адресную социальную помощь для уязвимых слоев населения, которые не в состоянии выплачивать кредит на модернизацию дома.

IFC и ЕБРР также предлагают закрепить требования к энергоэффективности домов в Украине согласно европейским нормам, поддерживать проведение энергоаудита и оценки энергоэффективности, а также ввести принцип оплаты за теплоснабжение на основе фактического потребления (по показаниям придомовых счетчиков).

По оценкам IFC и ЕБРР, в результате ОСМД могли бы получать кредиты на модернизацию домов от коммерческих банков, появились бы схемы софинансирования таких проектов со стороны государства, ОСМД и коммерческих структур. А украинские банки получили бы доступ к льготному целевому финансированию в гривне от международных финансовых организаций.

В результате реализации проектов модернизации жилого фонда страны можно было бы ежегодно экономить более 30 млн Мвт/ч, или около 7 млрд грн.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2013 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более 8,2 млрд евро (10,7 млрд долл.) в рамках 318 проектов в Украине.

IFC, являясь членом Группы Всемирного банка, создает возможности выхода из бедности и улучшения условий жизни людей во всех регионах мира. IFC способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя капитал для частных предприятий и оказывая консультативные услуги и услуги снижения рисков компаниям и правительствам.