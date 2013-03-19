Группа «Ковальская» начала строительство жилкомплекса «Зеленый остров-2» в Киеве

Промышленно-строительная группа «Ковальская» (Киев) начала строительство жилого комплекса «Зеленый остров-2» по ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 4-6 в Шевченковском районе Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

Планируется, что в состав комплекса «комфорт-класса» войдут четыре 25-этажных жилых дома на 944 квартиры, двухуровневый подземный паркинг на 198 машиномест и 7-этажное административное здание.

На участке площадью 2,3 га по ул. Сикорского предусматривается создание закрытой придомовой территории с детской площадкой, игровым комплексом и спортивной площадкой.

Завершение строительства жилкомплекса запланировано на IV квартал 2014 года.

Справка УНИАН. Промышленно-строительная группа «Ковальская» (Киев) занимается производством строительных материалов (товарный бетон, железобетонные изделия, фигурные элементы мощения, стеновые блоки) и общим строительством.

В группу входят ОАО «Завод ЖБК им. Светланы Ковальской», ООО «Бетон Комплекс», ООО «Бетон Сервис», ООО «Автобудкомплекс-К», ООО «Омеляновский карьер», ООО «Ковальская-Проект», ООО «Ковальская-Житлосервис», Строительный комплекс ПСГ «Ковальская», ОАО «Будиндустрия» (г. Чернигов).