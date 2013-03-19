Государственное ипотечное учреждение снизило ставку рефинансирования

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) снизило ставку рефинансирования банков по ипотечным кредитам с 18 до 15,3% годовых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе учреждения, такое решение было принято Наблюдательным советом ГИУ 14 марта 2013 года.

Новая ставка вступила в силу с 18 марта 2013 года.

По оценкам Государственного ипотечного учреждения, снижение ставки позволит снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет семьи заемщика в среднем на 500-1 тыс. грн в месяц.

С 23 ноября 2012 года по 18 марта 2013 ставка рефинансирования составляла 18% годовых в гривне.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 г. Государственное ипотечное учреждение заявляло о намерении снизить ставку рефинансирования банков по ипотечным кредитам с 18% до 15,3-15,4%.

ГИУ ранее повысило ставку рефинансирования ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами ГИУ, с 11% до 18% годовых в гривне.

Ставка рефинансирования 11% действовала с 20 ноября 2010 года по 23 ноября 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.