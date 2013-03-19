Кабмин уточнил перечень документов для получения субсидии на ЖКУ

Кабинет министров уточнил перечень документов для оформления гражданами субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в постановлении №152 от 13 марта 2013 г., обнародованном на правительственном портале.

Постановлением дополнен пункт 13 Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 21 октября 1995 г. №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг».

В частности, для назначения субсидий гражданин, личность которого удостоверяется паспортом или другим документом, подает органу труда и социальной защиты населения справки о доходах каждого лица, зарегистрированного в жилом помещении, по формам, утвержденным Минсоцполитики, или индивидуальные сведения о застрахованном лице (форма ОК-5), выданные органом Пенсионного фонда Украины.

Как сообщал УНИАН, правительство упростило порядок оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Изменения коснутся лиц, которые сменили место работы в течение последнего года или работают на двух работах.

«Сегодня такие люди должны собирать справки с каждого места работы. И это отнимает массу времени и сил. Отныне люди получат возможность брать справки о доходах либо по месту работы, либо в Пенсионном фонде», – сказала министр социальной политики Украины Наталия Королевская.