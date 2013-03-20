Прокуратура требует вернуть столице 5 га земли на Рыбальском острове

Прокуратура Подольского района Киева заявила в Хозяйственный суд иск и требует обязать Общество с ограниченной ответственностью «Группа Н.М.К.» вернуть в коммунальную собственность 5 га земли стоимостью более 20 млн грн на Рыбальском острове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Подольского района города Киева, решением Киевсовета в августе 2007 года ООО «Группа Н.М.К.» было передано в аренду на 15 лет три земельных участка общей площадью 5 га на Рыбальском острове для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса со встроенно-придомовыми помещениями общественного назначения с наземным и подземным паркингом на ул. Электриков, 28, в Подольском районе.

По условиям договора, застройщик должен был завершить строительство еще в 2010 году.

В то же время, по заключению Департамента земельных ресурсов КГГА, 5 га земли на Рыбальском острове свободны от застройки, загромождены сооружениями неопределенного назначения и частично ограждены временным строительным забором.

К тому же, как установлено прокурорской проверкой, ООО «Группа Н.М.К.» систематически не платит арендную плату - по информации Государственной налоговой инспекции в Подольском районе, сумма налогового долга составляет почти 1 млн грн.

Согласно законодательству, право пользования земельным участком прекращается в случае его использования не по целевому назначению, а также в случае систематической неуплаты земельного налога или арендной платы.

В иске прокуратура района требует разорвать договор аренды и обязать ООО «Группа Н.М.К.» вернуть в коммунальную собственность 5 га земли на Рыбальском острове.