Минрегион предлагает продлить до конца года порядок легализации самостроев

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает продлить до 31 декабря 2013 года действие Порядка принятия в эксплуатацию самостроев.

Соответствующий проект приказа размещен на сайте министерства.

Согласно документу, планируется восстановить действие приказа Минрегиона от 24 июня 2011 года № 91 «Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним, общественных зданий I и II категорий сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, и проведения технического обследования их строительных конструкций и инженерных сетей».

Изменениями планируется продлить действие приказа с 30 января 2013 г. до 31 декабря 2013 г.

Также действие порядка предлагается расширить на здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

Предусматривается, что порядок будет распространяться и на построенные до 12 марта 2011 года общественные здания I и II категорий сложности, а также на здания и сооружения сельскохозяйственного назначения I и II категорий сложности.

Согласно документу, принятие в эксплуатацию самостроев осуществляется бесплатно территориальными органами Госархстройинспекции Украины на основании поданного заявления владельцами (пользователями) земельных участков, на которых размещены такие объекты, по результатам технического обследования строительных конструкций и инженерных сетей этих объектов, путем регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Предлагается сократить срок рассмотрения Госархстройинспекцией документов и принятия решения о регистрации декларации или ее возвращении с 30 до 10 рабочих дней.

В Порядке также уточняются законодательные основания для начисления штрафов за нарушения в сфере градостроительной деятельности.

К документу прилагаются два новых приложения — образцы протокола об административном правонарушении и постановления по делу об административном нарушении.

Приказом предлагается установить, что отчеты о проведении технического обследования строительных конструкций и инженерных сетей, составленные после 12 марта 2011 года, являются действующими при подаче документов для принятия в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним, построенных в период с 5 августа 1992 года до 12 марта 2011 года и общественных зданий I и II категорий сложности, которые построены до 12 марта 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует продлить «строительную амнистию», предусматривающую упрощение системы ввода в эксплуатацию самовольно построенных индивидуальных жилых домов и объектов I-II категорий сложности, до 2015 года. Действие «строительной амнистии» уже продлено на текущий год.

По данным министерства, в 2012 году 48 тыс. 207 самовольно построенных объектов были введены в эксплуатацию в Украине.

Справка УНИАН. Упрощенная система регистрации самостроев была введена несколько лет назад. Главным нововведением было значительное сокращение количества документов и справок, которые необходимо было получать заявителям.