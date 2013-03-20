Конфедерация строителей Украины переизбрала Парцхаладзе президентом

Конфедерация строителей Украины (КБУ), объединяющая более 700 предприятий сегодня переизбрала Льва Парцхаладзе президентом, а предлагаемый на эту должность председатель ВР Владимир Рыбак снял свою кандидатуру.

Такое решение приняли члены КБУ на общем собрании сегодня.

В.Рыбак отметил, что законодательство не позволяет совмещать должность председателя ВР и любую другую должность, поэтому он снял свою кандидатуру и внес на рассмотрение кандидатуру Л.Парцхаладзе.

«У вас есть очень серьезный куратор в моем лице», - сказал членам конфедерации В.Рыбак.

Также члены конфедерации избрали первым вице-президентом конфедерации советника председателя ВР Игоря Лысова. Вице-президентами КБУ стали заместитель министра регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Исаенко, президент инвестиционно-строительной группы компаний «Герц» Александр Ротов, президент промышленно-строительной группы «Ковальская» Александр Пилипенко, глава правления «Домостроительного комбината №4» Петр Шелюк, Юрий Сербин, советник главы Минрегиона Анатолий Беркута и председатель Ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» Иван Салий.

Члены конфедерации также внесли изменения в устав, в котором предусмотрено, что КБУ осуществляет свою деятельность как саморегулирующая организация в случае приобретения статуса саморегулирующей организации в порядке, установленном законодательством.

В руководящие органы конфедерации вошел президиум в составе 29 человек, а в исполнительные органы - вошла ревизионная комиссия.

Глава Совета директоров КБУ Александр Ротов сообщил о планах создать семь крупных комитетов, которые будут заниматься поддержкой государственных реформ и инициатив, законодательными инициативами, финансовыми вопросами, страхованием строительства, интеграцией строительного комплекса Украины на международные рынки, судопроизводством и правовыми вопросами.

Д.Исаенко сообщил, что у министерства и конфедерации «огромные далекоидущие планы. «В первую очередь это касается передачи части функций центральных органов исполнительной власти саморегулирующим организациям... Нужно принять много законов в ближайшее время. И эти законы будут отработаны, внесены на рассмотрение Верховной Рады, и я очень надеюсь, что они будут приняты», - сказал замминистра.

Справка УНИАН. Конфедерация строителей Украины объединяет 304 холдинговые компании, которые включают более 700 украинских строительных компаний и производителей стройматериалов. Учредителями конфедерации являются Строительная палата Украины, ассоциация «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» и Украинская строительная ассоциация (Українська будівельна асоціація, УБА).