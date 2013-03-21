Застройщика Гостиного двора оштрафовали на 1,3 млн грн

Украинская специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная корпорация «Укрреставрация» должна уплатить в пользу Киевского апелляционного хозяйственного суда 1,3 млн грн за недоброкачественный ремонт.

Об этом пишут «Наши деньги» со ссылкой на постановление Высшего хозяйственного суда от 26 февраля.

7 апреля 2010 года суд и «Укрреставрация» на тендерных условиях заключили договор. Фирма взяла на себя обязательство сделать капитальный ремонт админздания по ул. Мельникова, 83-а (ул. Семьи Хохлових, 8) в Киеве с перепланировкой под размещение Киевского апелляционного хозяйственного суда.

По результатам выполнения части первоочередных противоаварийных работ в период с августа по декабрь 2010 года суд уплатил «Укрреставрации» 4,5 млн грн. Но в сентябре 2011 года фирма сообщила Киевскому апелляционному суду, что в связи с отсутствием финансирования строительные работы с декабря 2010 года она не проводила, из-за чего в мае 2011 года было отключено водоснабжение и электроэнергия на объекте.

После этого Киевский апелляционный суд попросил «Киевэкспертизу» провести комплексную проверку выполненных работ за 2010-2011 годы, в частности определить стоимость капитального ремонта здания.

Проверка установила значительное завышение «Укрреставрацией» суммы фактически выполненных работ, нецелесообразность выполнения отдельных видов работ, несоответствие фактического объема проведенных работ перечню первоочередных и противоаварийных работ.

Было установлено, что Киевский апелляционный суд уплатил 1,3 млн грн за работы, которые «Укрреставрация» не выполнила. Кроме того, оказалось, что «реставратор» с января 2011 года не охраняет здание, где проводился ремонт, поэтому суд с конца ноября понес дополнительные расходы на охрану.

В конце декабря 2011 года суд проинформировал «Укрреставрацию» о расторжении договора. Однако фирма отрицала наличие оснований для расторжения договора, ссылаясь на отсутствие финансирования и должным образом оформленной проектно-сметной документации.

Киевский апелляционный суд обратился с иском к «Укрреставрации» в суд.

Суды всех трех инстанций стали на сторону КАСС. Они указали, что ссылки «Укрреставрации» на неоплату выполненных работ опровергаются отсутствием надлежащим образом оформленных документов. Более того, «Укрреставрация» в соответствии с договором должна была либо предупредить о прекращении работ, либо продолжать их, понимая, что авансирование расходов является правом, а не обязанностью киевского суда.

Так, суды постановили расторгнуть договор и взыскать с «Укрреставрации» 1,3 млн грн за завышение выполненных работ.

Как известно, в апреле 2012 года Киевсовет передал ПАО «Укрреставрация» Гостиный двор на Подоле для реконструкции. Один из проектов реконструкции предусматривает строительство подземного этажа и мансарды, а также автостоянки на 300 мест.

Руководителями ПАО «Укрреставрация» являются менеджеры, которые раньше работали вместе с нынешним председателем Государственного управления делами Андреем Кравцом. Единственным акционером ПАО является кипрский оффшор «Афидреко холдингс лимитед» (Afidreko Holdings Limited).