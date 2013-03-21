Укргосреестр ввел онлайн-контроль за очередями

Государственная регистрационная служба разместила на своем официальном сайте изображения с веб-камер, расположенных в органах государственной регистрации прав, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, в специальном разделе каждый гражданин может выбрать ближайший орган регистрации в своем регионе и проверить ход и скорость обслуживания заявителей. Фотоизображение обновляется ежеминутно.

На сегодня веб-камеры установлены в органах государственной регистрации Киева и Севастополя, Крыма, Волынской, Запорожской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областей. В ближайшее время планируется обеспечить онлайн-трансляцию из других регионов Украины.

Как сообщал УНИАН, в середине января 2013 года эксперты заявляли о том, что сделки с недвижимостью по новой системе регистрации вещных прав оформляются долго, а нотариусы просят за свои услуги 1,5-2 тыс. грн.

В феврале в Укргосреестре заявляли об отсутствии очередей в киевской службе регистрации прав на недвижимое имущество. На то время на странице www.informjust.ua/camera можно было увидеть прямую трансляцию происходящего в двух помещениях киевской регистрационной службы — по Воздухофлотскому проспекту, 76г и проспекту Бажана, 7е.

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