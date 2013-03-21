Новгород и Екатеринбург предлагают «Киевгорстрою» строить стадионы к Чемпионату мира по футболу

Российские города Новгород и Екатеринбург предлагают крупнейшему столичному застройщику, холдинговой компании «Киевгорстрой», принять участие в строительстве стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Игорь Кушнир.

По его словам, компания наладила отношения с администрациями этих российских городов, участвуя в международном инвестиционном форуме MIPIM 2013 в Каннах (Франция).

«Поступили предложения от двух областных администраций. Суть заключается в том, что в Екатеринбурге строится стадион на 80 тыс. мест, в Новгороде - на 60 тыс. Учитывая наш опыт строительства подобных стадионов, поступило предложение поучаствовать в строительстве», - сказал И. Кушнир.

Он добавил, что компанию интересует генеральный подряд, но пока о конкретных видах работ речи не идет, переговоры продолжаются.

Президент «Киевгорстроя» уточнил, что строительство данных стадионов еще не началось.

Справка УНИАН. Чемпионат мира по футболу 2018 года - 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальный турнир которого пройдёт в 2018 году в России. Планируется, что матчи пройдут в 11 городах России.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26% до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2012 году компания ввела в эксплуатацию 240 тыс. кв. м жилья в Киеве и Киевской области.

Компания выступала генеральным подрядчиком при реконструкции НСК «Олимпийский» к чемпионату Европы по футболу 2012 г.

«Киевгорстрой» в 2012 году увеличил объем привлеченных инвестиций на 69,2% по сравнению с 2011 годом - до 2,2 млрд грн. Чистая прибыль компании в 2012 году составила 144,655 млн грн.