«Киевгорстрой» предложит изменения в госпрограмму удешевленной ипотеки

Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена инициировать внесение изменений в государственную программу удешевления стоимости ипотечных кредитов под 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Игорь Кушнир на пресс-конференции в четверг.

По его словам, компания намерена использовать опыт Турции и Бразилии, где работают схожие программы с четко регламентированными условиями.

Среди ключевых изменений предлагается ввести дифференцированный подход к процентной ставке, по которой платит участник программы. Предполагается, что ставка и, соответственно, процент компенсации стоимости жилья со стороны государства могут меняться в зависимости от уровня доходов заемщика.

Также предлагается, чтобы погашение компенсации по процентам осуществлялось государством напрямую банку, минуя участника программы (физическое лицо).

«Основные изменения — это то, что на сегодняшний день не урегулированы сетки, которые дают возможность разным слоям населения участвовать в этой программе. Должен быть дифференцированный подход к участникам... в зависимости от уровня доходов. А второе — то, что проценты должно вносить государство через физлицо в банк. В Бразилии это происходит напрямую, через выписку государственных облигаций, это не отпугивает людей», - пояснил президент «Киевгорстроя».

«С Минрегионом мы уже работаем над этим вопросом. Изменения разработаны, их нужно перенести на бумагу и вынести на голосование», - уточнил И.Кушнир.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля 2012 года утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В программу несколько раз вносились изменения.

По условиям программы, кредиты предоставляются сроком до 15 лет в гривне, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26% до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2012 году компания ввела в эксплуатацию 240 тыс. кв. м жилья в Киеве и Киевской области.

«Киевгорстрой» в 2012 году увеличил объем привлеченных инвестиций на 69,2% по сравнению с 2011 годом - до 2,2 млрд грн. Чистая прибыль компании в 2012 году составила 144,655 млн грн.