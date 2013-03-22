В Бортничах намерены построить за 5,6 млрд грн линию по утилизации осадков

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует в первом полугодии 2013 г. завершить разработку и представить на рассмотрение правительства проект «Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительства технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации (БСА)».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам начальника управления водопроводно-канализационного хозяйства Минрегиона Олега Жученко, работа над проектом, общей ориентировочной стоимостью 5,6 млрд грн, началась в 2012 году. Заказчиком проекта является «АК «Киевводоканал».

Он также сообщил, что техническое состояние дамб иловых полей Бортнической станции аэрации удовлетворительное, угрозы возникновения чрезвычайной ситуации нет. К такому выводу пришли специалисты Украинского государственного научно-исследовательского и проектно-изыскательского института «УкрНИИводоканалпроект» по результатам экспертизы технического состояния указанных дамб.

По словам О.Жученко, с целью поддержки дамб иловых полей в надлежащем техническом состоянии Киевской городской администрацией в феврале и марте 2013 года был выполнен комплекс работ по укреплению дамб. Для поддержания Бортнической станции аэрации в надлежащем техническом состоянии программой экономического и социального развития Киева на 2013 год предусмотрено из городского бюджета 19,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, в конце февраля 2013 г. специалисты начали укреплять дамбы иловых полей Бортнической станции аэрации.

27 февраля, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Денис Москаль сообщил, ссылаясь на начальника БСА, что в этом году специалисты станции выявили 18 промывов, которые с началом интенсивного таяния снега могут увеличиться и повлечь прорывы на дамбах. Учитывая это, напомнил депутат, Киевсовет на своем заседании 21 февраля выделил из природоохранного фонда в «авральном порядке» на проведение срочных работ по устранению этих размывов, подсыпку дамб иловых полей 20 млн грн.

Он также сообщил, что в настоящее время начата разработка проекта реконструкции всей станции аэрации, работу над которым предусматривается завершить в начале осени с.г. Стоимость реконструкции БСА оценивают в 420-500 млн евро.